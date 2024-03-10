На авианосце HMS Queen Elizabeth в Шотландии произошёл пожар

На британском авианосце HMS Queen Elizabeth, пришвартованном в шотландском порту Гленмаллен, произошёл небольшой пожар. Об этом со ссылкой на источники пишет портал UK Defence Journal. Пострадавших нет.

"Незначительный изолированный пожар на корабле HMS Queen Elizabeth был быстро взят под контроль и потушен", — отметил представитель ВМС Британии.

По данным Daily Mail, огонь вспыхнул 10 марта в 02:50 мск. В тот момент авианосец зашёл в порт, чтобы выгрузить боеприпасы перед тем, как отправиться на ремонт в порт Росайт.