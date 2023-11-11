В Великобритании атомная подводная лодка, которая готовилась для боевых действий против России, уже год ждёт ремонта и стоит рядом с грудой металлолома. Об этом пишет Daily Express.

Речь идёт о подлодке HMS Audacious, для неё даже не нашлось свободного места ни в одном из доков, говорится в статье. Поэтому сейчас судно просто брошено рядом с субмаринами, которые давно пришли в негодность и полностью прогнили. Автор публикации подчёркивает, что в этом году предназначенные для атаки британские подлодки ещё не выходили в открытое море, а этот факт говорит о плачевном состоянии флота.

"Если британская общественность знает о наличии уязвимых мест в результате недостаточной боеготовности вооружённых сил, то также наверняка знают об этом Россия и Китай", — резюмируется в тексте.