Гордость британского флота сослали на "кладбище кораблей", хотя готовили к войне с Россией
Daily Express: Предназначенная для борьбы с РФ британская подлодка простаивает
Подлодка HMS Audacious. Обложка © Wikipedia / Andrew Linnett / MOD
В Великобритании атомная подводная лодка, которая готовилась для боевых действий против России, уже год ждёт ремонта и стоит рядом с грудой металлолома. Об этом пишет Daily Express.
Речь идёт о подлодке HMS Audacious, для неё даже не нашлось свободного места ни в одном из доков, говорится в статье. Поэтому сейчас судно просто брошено рядом с субмаринами, которые давно пришли в негодность и полностью прогнили. Автор публикации подчёркивает, что в этом году предназначенные для атаки британские подлодки ещё не выходили в открытое море, а этот факт говорит о плачевном состоянии флота.
"Если британская общественность знает о наличии уязвимых мест в результате недостаточной боеготовности вооружённых сил, то также наверняка знают об этом Россия и Китай", — резюмируется в тексте.
Ранее сообщалось, что Британия расширила санкции против РФ и внесла в чёрный список ещё 29 позиций. В перечень попали Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) из-за, как сказано, причастности к поддержке Правительства РФ. Ограничения также введены против Уральской горно-металлургической и Российской национальной перестраховочной компаний.