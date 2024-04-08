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7 апреля, 23:49

При пожаре на судне снабжения "Катерина Великая" во Владивостоке погиб человек

Судно снабжения "Катерина Великая". Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк

Судно снабжения "Катерина Великая". Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк

На судне снабжения "Катерина Великая" на судоремонтном заводе во Владивостоке произошёл пожар. Как сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура в телеграм-канале, в результате происшествия один человек погиб, трое пострадали.

"Сегодня в районе 3:00 утра (по местному времени) в центре судоремонта "Дальзавод" произошло возгорание многофункционального судна снабжения "Катерина Великая". <…> По предварительным данным, три человека находятся в больнице, один погиб", — сказано в сообщении.

Причины возгорания устанавливаются правоохранительными органами. В данный момент пожар ликвидирован.

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Ранее более 90 человек погибли при крушении рыболовецкого судна у северного побережья Мозамбика. Лодка была самодельной и не была предназначена для перевозки пассажиров.

Оксана Попова
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