Более 90 человек стали жертвами крушения судна у берегов Мозамбика

Более 90 человек погибли при крушении рыболовецкого судна у северного побережья Мозамбика. Как сообщает агентство NDTV, лодка была самодельной и не была предназначена для перевозки пассажиров.

"Поскольку лодка была переполнена и не подходила для перевозки пассажиров, она в конечном итоге затонула... 91 человек погиб", — приводит агентство слова госсекретаря провинции Нампула Джейми Нето.