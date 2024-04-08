Более 90 человек стали жертвами крушения судна у берегов Мозамбика
NDTV: Свыше 90 человек погибли при крушении рыболовецкого судна в Мозамбике
Более 90 человек погибли при крушении рыболовецкого судна у северного побережья Мозамбика. Как сообщает агентство NDTV, лодка была самодельной и не была предназначена для перевозки пассажиров.
"Поскольку лодка была переполнена и не подходила для перевозки пассажиров, она в конечном итоге затонула... 91 человек погиб", — приводит агентство слова госсекретаря провинции Нампула Джейми Нето.
Известно, что всего на судне находилось около 130 человек. По всей вероятности, причиной крушения стал перегруз.
Ранее Life.ru писал о землетрясении, которое обрушилось на Тайвань. Толчки зафиксировали у восточного побережья острова. Их магнитуда, по данным японских специалистов, составила порядка 7,7. На острове разрушен ряд зданий. По последним данным, число жертв землетрясения выросло до 10. Сейсмологи успели зафиксировать около 60 афтершоков. По последним данным, погибли 10 человек, более тысячи пострадали.
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