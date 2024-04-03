На Тайване после мощного землетрясения зафиксировали около 60 афтершоков

Как пишет Reuters со ссылкой на местные власти, на данный момент известно о более чем 700 пострадавших. Они получили травмы разной степени тяжести. Ещё 77 человек заблокированы в повреждённых зданиях. Что касается наличия среди них россиян, то, как сообщили ТАСС в Московско-тайбэйской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству, такой информации не поступало. Кроме того, Вооружённые силы Тайваня зафиксировали приближение к острову 30 летательных аппаратов и девяти кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). В ответ были задействованы истребители, а также наземные зенитно-ракетные комплексы для сопровождения целей.