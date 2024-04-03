На Тайване после мощного землетрясения зафиксировали около 60 афтершоков
Последствия землетрясения на Тайване. Обложка © ТАСС / AP
Как минимум 58 афтершоков зафиксировали на Тайване после мощного землетрясения, сообщили в пресс-службе Центрального метеорологического управления острова. Магнитуда двух самых сильных толчков оценивается в 6,2 и 6,5 балла.
Последствия землетрясения на Тайване. Видео © X / ProudArmyBrat / AJ Huberton
Как пишет Reuters со ссылкой на местные власти, на данный момент известно о более чем 700 пострадавших. Они получили травмы разной степени тяжести. Ещё 77 человек заблокированы в повреждённых зданиях. Что касается наличия среди них россиян, то, как сообщили ТАСС в Московско-тайбэйской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству, такой информации не поступало. Кроме того, Вооружённые силы Тайваня зафиксировали приближение к острову 30 летательных аппаратов и девяти кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). В ответ были задействованы истребители, а также наземные зенитно-ракетные комплексы для сопровождения целей.
Напомним, самое мощное за последние 25 лет землетрясение обрушилось на Тайвань 3 апреля. Толчки зафиксировали у восточного побережья острова. По данным японских специалистов, их магнитуда составила 7,7 балла. На острове разрушены ряд зданий. Известно о четырёх погибших.