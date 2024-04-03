Стало известно о первом погибшем в результате землетрясений на Тайване
Reuters: При землетрясении на Тайване один человек погиб, более 50 пострадали
Как минимум один человек погиб в результате землетрясения у восточного побережья Тайваня. Об этом пишет агенство Reuters со ссылкой на противопожарное управление острова.
В результате землетрясения на Тайване один человек погиб, более 50 пострадали. Множество зданий разрушено. Видео © X / myteks
Также сообщается, что в результате стихийного бедствия более 50 человек пострадали.
Напомним, землетрясения магнитудой 7,5 и 6,6 произошли у восточного побережья Тайваня. Для входящих в префектуру Окинава японских островов была объявлена угроза цунами. Спустя время ещё четыре повторных землетрясения магнитудой до 5,4 были зафиксированы к востоку от Тайваня. Позже метеорологи уточнили, что магнитуда была оценена в 7,7. В результате происшествия ряд зданий разрушились. Последний раз такое сильное землетрясение на Тайване было 25 лет назад — в 1999 году.
Кстати, ровно год назад, 3 апреля на Камчатке произошло довольно мощное землетрясение — магнитудой 6,9. Местные жители рассказывали, что тряслись стены, падали мелкие предметы, на зданиях появились трещины. Многие люди выбегали из домов, боясь обрушения. Позже подземные толчки докатились до Курил, а на самой Камчатке была зафиксирована серия афтершоков.
X / myteks