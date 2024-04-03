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3 апреля, 03:15

Стало известно о первом погибшем в результате землетрясений на Тайване

Reuters: При землетрясении на Тайване один человек погиб, более 50 пострадали

Как минимум один человек погиб в результате землетрясения у восточного побережья Тайваня. Об этом пишет агенство Reuters со ссылкой на противопожарное управление острова.

В результате землетрясения на Тайване один человек погиб, более 50 пострадали. Множество зданий разрушено. Видео © X / myteks

Также сообщается, что в результате стихийного бедствия более 50 человек пострадали.

Напомним, землетрясения магнитудой 7,5 и 6,6 произошли у восточного побережья Тайваня. Для входящих в префектуру Окинава японских островов была объявлена угроза цунами. Спустя время ещё четыре повторных землетрясения магнитудой до 5,4 были зафиксированы к востоку от Тайваня. Позже метеорологи уточнили, что магнитуда была оценена в 7,7. В результате происшествия ряд зданий разрушились. Последний раз такое сильное землетрясение на Тайване было 25 лет назад — в 1999 году.

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Японии
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Японии

Кстати, ровно год назад, 3 апреля на Камчатке произошло довольно мощное землетрясениемагнитудой 6,9. Местные жители рассказывали, что тряслись стены, падали мелкие предметы, на зданиях появились трещины. Многие люди выбегали из домов, боясь обрушения. Позже подземные толчки докатились до Курил, а на самой Камчатке была зафиксирована серия афтершоков.

Обложка ©

X / myteks

Оксана Попова
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