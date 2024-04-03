Стало известно о первом погибшем в результате землетрясений на Тайване

Как минимум один человек погиб в результате землетрясения у восточного побережья Тайваня. Об этом пишет агенство Reuters со ссылкой на противопожарное управление острова.

В результате землетрясения на Тайване один человек погиб, более 50 пострадали. Множество зданий разрушено. Видео © X / myteks

Также сообщается, что в результате стихийного бедствия более 50 человек пострадали.