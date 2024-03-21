Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Японии

По информации управления, эпицентр подземных толчков находился в префектуре Тотиги, а очаг залегал на глубине 50 км. Предварительно, никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

Ранее в Аденском заливе вблизи Йемена и Сомали зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,2. Эпицентр находился в 164 километрах северо-западнее города Ласкорай в Сомали и в 247 километрах восточнее йеменского Эль-Мукалла. Землетрясение произошло примерно на глубине десять километров.