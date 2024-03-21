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21 марта, 02:24

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Японии

В японской префектуре Ибараки произошло землетрясение магнитудой 5,3

В японской префектуре Ибараки произошло землетрясение магнитудой 5,3. По информации национального метеорологического управления, угроза цунами отсутствует.

По информации управления, эпицентр подземных толчков находился в префектуре Тотиги, а очаг залегал на глубине 50 км. Предварительно, никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

В Фукусиме произошло мощное землетрясение
В Фукусиме произошло мощное землетрясение

Ранее в Аденском заливе вблизи Йемена и Сомали зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,2. Эпицентр находился в 164 километрах северо-западнее города Ласкорай в Сомали и в 247 километрах восточнее йеменского Эль-Мукалла. Землетрясение произошло примерно на глубине десять километров.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Оксана Попова
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