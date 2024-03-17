Мощное землетрясение произошло в Аденском заливе

В Аденском заливе вблизи Йемена и Сомали зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,2. Об этом сообщил Европейско-Cредиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр находился в 164 километрах северо-западнее города Ласкорай в Сомали и в 247 километрах восточнее йеменского Эль-Мукалла. Землетрясение произошло примерно на глубине десять километров. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.