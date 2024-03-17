Регион

Уведомления отключены

Новости
ВЫБОРЫ - 2024
Расследования
SHOT проверка
СВО
Владимир Путин
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Криминал

Мощное землетрясение произошло в Аденском заливе

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Сомали и Йемена

17 марта, 08:19
В Аденском заливе произошло землетрясение. Обложка © Freepik

В Аденском заливе произошло землетрясение. Обложка © Freepik

В Аденском заливе вблизи Йемена и Сомали зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,2. Об этом сообщил Европейско-Cредиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр находился в 164 километрах северо-западнее города Ласкорай в Сомали и в 247 километрах восточнее йеменского Эль-Мукалла. Землетрясение произошло примерно на глубине десять километров. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,4
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,4

Ранее сообщалось, что оператор аварийной атомной электростанции (АЭС) "Фукусима-1" Tokyo Electric Power Company (TEPCO) прекратил сброс очищенной воды в океан после землетрясения в префектуре Фукусима.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!