Мощное землетрясение произошло в Аденском заливе
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Сомали и Йемена
В Аденском заливе произошло землетрясение. Обложка © Freepik
В Аденском заливе вблизи Йемена и Сомали зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,2. Об этом сообщил Европейско-Cредиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр находился в 164 километрах северо-западнее города Ласкорай в Сомали и в 247 километрах восточнее йеменского Эль-Мукалла. Землетрясение произошло примерно на глубине десять километров. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
Ранее сообщалось, что оператор аварийной атомной электростанции (АЭС) "Фукусима-1" Tokyo Electric Power Company (TEPCO) прекратил сброс очищенной воды в океан после землетрясения в префектуре Фукусима.