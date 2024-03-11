У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,4

"Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Авачинском заливе, на расстоянии 120 километров от Петропавловска-Камчатского. Глубина залегания очага составила около 58 километров под морским дном", — указано в сообщении.

А вот жители населённых пунктов Камчатки ничего не почувствовали, угроза цунами там не объявлялась.

Ранее землетрясение магнитудой 5,1 произошло в мексиканском штате Герреро. Сейсмологи зафиксировали подземные толчки в 00:01 по времени UTC (03:01 мск). Они ощущались в 43 километрах к юго-западу от города Чильпансинго, где проживает около 190 тысяч человек. При этом очаг землетрясения залегал на глубине 80 километров. Данных о пострадавших и разрушениях пока нет.