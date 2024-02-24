У берегов Японии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,1
Подземные толчки магнитудой 5,1 были зафиксированы у японских берегов. Об этом говорится в публикации Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.
Согласно его данным, эпицентр землетрясения находился в 190 километрах юго-восточнее города Хатинохе, в котором на сегодняшний день проживает около 239 тысяч человек, на острове Хонсю. Очаг располагался на десятикилометровой глубине. Об угрозе цунами не сообщалось.
Ранее Life.ru писал о том, что землетрясение с той же магнитудой — 5,1 — произошло на Сахалине 17 февраля. Подземные толчки также зафиксировали и на камчатских островах Шикотан и Итуруп силой два-три балла.
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