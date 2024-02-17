На Сахалине зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1 на Сахалине. На Шикотане и Итурупе оно ощущалось силой 2–3 балла.

"Южно-Сахалинск. Глубина — 49 км, магнитуда — 5,1. Эпицентр — 102 км юго-восточнее села Горное (Курильский район)", — сообщили ТАСС на сейсмостанции "Южно-Сахалинск".

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент нет.