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17 февраля, 10:01

На Сахалине зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1 на Сахалине. На Шикотане и Итурупе оно ощущалось силой 2–3 балла.

"Южно-Сахалинск. Глубина — 49 км, магнитуда — 5,1. Эпицентр — 102 км юго-восточнее села Горное (Курильский район)", — сообщили ТАСС на сейсмостанции "Южно-Сахалинск".

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент нет.

В США произошло мощное землетрясение
В США произошло мощное землетрясение

А неделю назад в Республике Алтай произошло землетрясение магнитудой 5,0. Эпицентр сейсмической активности пришёлся на горную местность. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

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VK / "Сахалин вещает"

Александра Мышляева
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