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10 февраля, 11:04

В республике Алтай зафиксировано землетрясение магнитудой 5,0

В республике Алтай произошло землетрясение магнитудой 5,0. Об этом говорится в сообщении на сайте Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

"Магнитуда — 5,0, интенсивность в эпицентре — 6,4", — указано в публикации.

Эпицентр сейсмической активности пришёлся на горную местность. Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент нет. Также в сейсмологической опытно-методической экспедиции Казахстана сообщили, что подземные толчки с магнитудой 2,0 ощущались и в городе Риддере.

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А в начале февраля были зафиксированы подземные толчки на в американском штате Оклахома. Магнитуда сейсмической активности составила 5,1. Эпицентр находился в 71 километре к северо-востоку от Оклахомы-сити и залегал на шестикилометровой глубине.

Обложка ©

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Юрий Лысенко
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