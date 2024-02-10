В республике Алтай зафиксировано землетрясение магнитудой 5,0

В республике Алтай произошло землетрясение магнитудой 5,0. Об этом говорится в сообщении на сайте Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

"Магнитуда — 5,0, интенсивность в эпицентре — 6,4", — указано в публикации.

Эпицентр сейсмической активности пришёлся на горную местность. Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент нет. Также в сейсмологической опытно-методической экспедиции Казахстана сообщили, что подземные толчки с магнитудой 2,0 ощущались и в городе Риддере.