Япония не будет переносить Экспо-2025 ради восстановления от недавних землетрясений
Генсек японского кабмина Хаяси: Япония не планирует переносить Экспо-2025
В настоящий момент Япония не видит причин для того, чтобы переносить сроки проведения всемирной выставки Expo-2025, которое запланировано в Осаке в 2025 году. Об этом сообщил генсек японского кабмина Ёсимаса Хаяси на пресс-конференции в Токио, отвечая на вопрос о том, не станет ли постройка выставки препятствием для работ по реконструкции в районе полуострова Ното. В начале января он подвергся мощному землетрясению, унёсшему жизни более 60 человек.
"Я слышал от Министерства экономики, торговли и промышленности, что на данный момент мы не получали никакой информации о том, что закупка материалов для возведения выставки будет напрямую препятствовать реконструкции после землетрясения в районе полуострова Ното. Я не вижу какой-либо необходимости откладывать открытие выставки", — сказал он.
Напомним, что город для проведения всемирной выставки "Экспо-2025" выбирался в ноябре 2018 года с помощью голосования. Конкурентами Осаки в этом состязании были Екатеринбург и Баку.
Как уже рассказывал Лайф, после серии мощных землетрясений на западном побережье Японии, достигавших магнитуды 7,6, была объявлена угроза цунами. В нескольких регионах было остановлено движение поездов, отключилось электричество. Некоторые люди сами пытались привлечь внимание спасателей, выкладывая на земле надпись SOS. По последним данным, известно о 62 погибших в японской префектуре Исикава.
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