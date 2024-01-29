Япония не будет переносить Экспо-2025 ради восстановления от недавних землетрясений

В настоящий момент Япония не видит причин для того, чтобы переносить сроки проведения всемирной выставки Expo-2025, которое запланировано в Осаке в 2025 году. Об этом сообщил генсек японского кабмина Ёсимаса Хаяси на пресс-конференции в Токио, отвечая на вопрос о том, не станет ли постройка выставки препятствием для работ по реконструкции в районе полуострова Ното. В начале января он подвергся мощному землетрясению, унёсшему жизни более 60 человек.

"Я слышал от Министерства экономики, торговли и промышленности, что на данный момент мы не получали никакой информации о том, что закупка материалов для возведения выставки будет напрямую препятствовать реконструкции после землетрясения в районе полуострова Ното. Я не вижу какой-либо необходимости откладывать открытие выставки", — сказал он.