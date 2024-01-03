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3 января, 02:52

Количество жертв серии землетрясений в Японии выросло до 62

Последствия разрушительного землетрясения в Японии 1 января. Обложка © Getty Images / Photo by Buddhika Weerasinghe

Последствия разрушительного землетрясения в Японии 1 января. Обложка © Getty Images / Photo by Buddhika Weerasinghe

Число жертв серии смертоносных землетрясений в Японии продолжает расти. По данным агентства Kyodo, количество погибших в японской префектуре Исикава выросло до 62.

"Число подтверждённых смертей в результате землетрясения на полуострове Ното увеличилось до 62", — сказано в сообщении.

По информации агентства, в результате землетрясений пострадали также более ста человек. Известно, что под завалами ещё остаются люди.

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Напомним, в понедельник, 1 января, после серии мощных землетрясений на западном побережье Японии, которые достигли магнитуды 7,6, была объявлена угроза цунами. В нескольких регионах было остановлено движение поездов, отключилось электричество. Некоторые люди сами пытались привлечь внимание спасателей, выкладывая на земле надпись SOS.

Оксана Попова
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