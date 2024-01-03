Количество жертв серии землетрясений в Японии выросло до 62

Число жертв серии смертоносных землетрясений в Японии продолжает расти. По данным агентства Kyodo, количество погибших в японской префектуре Исикава выросло до 62.

"Число подтверждённых смертей в результате землетрясения на полуострове Ното увеличилось до 62", — сказано в сообщении.

По информации агентства, в результате землетрясений пострадали также более ста человек. Известно, что под завалами ещё остаются люди.