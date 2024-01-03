Количество жертв серии землетрясений в Японии выросло до 62
Последствия разрушительного землетрясения в Японии 1 января. Обложка © Getty Images / Photo by Buddhika Weerasinghe
Число жертв серии смертоносных землетрясений в Японии продолжает расти. По данным агентства Kyodo, количество погибших в японской префектуре Исикава выросло до 62.
"Число подтверждённых смертей в результате землетрясения на полуострове Ното увеличилось до 62", — сказано в сообщении.
По информации агентства, в результате землетрясений пострадали также более ста человек. Известно, что под завалами ещё остаются люди.
Напомним, в понедельник, 1 января, после серии мощных землетрясений на западном побережье Японии, которые достигли магнитуды 7,6, была объявлена угроза цунами. В нескольких регионах было остановлено движение поездов, отключилось электричество. Некоторые люди сами пытались привлечь внимание спасателей, выкладывая на земле надпись SOS.