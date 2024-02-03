В США произошло мощное землетрясение

В американском штате Оклахома произошло землетрясение магнитудой 5,1, сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре. Информации о пострадавших и разрушениях не было.

Сильные подземные толчки зафиксировали в американском штате Оклахома. Видео © X / kiran joshi

Эпицентр подземных толчков располагался в 71 километре северо-восточней города Оклахома-Сити с населением около 681 тысячи человек. Очаг залегал на глубине шесть километров. Судя по опубликованному в Сети видео, толчки ощущались достаточно сильно.