В США произошло мощное землетрясение
В Оклахоме зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1
В американском штате Оклахома произошло землетрясение магнитудой 5,1, сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре. Информации о пострадавших и разрушениях не было.
Сильные подземные толчки зафиксировали в американском штате Оклахома. Видео © X / kiran joshi
Эпицентр подземных толчков располагался в 71 километре северо-восточней города Оклахома-Сити с населением около 681 тысячи человек. Очаг залегал на глубине шесть километров. Судя по опубликованному в Сети видео, толчки ощущались достаточно сильно.
Ранее землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировали в провинции Малатья на юго-востоке Турции, очаг залегал на глубине в 13,4 километра. Информации о пострадавших и разрушениях не было.
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