Землетрясение магнитудой 5,2 на юго-востоке Турции вызвало панику среди местных жителей

В провинции Малатья в юго-восточной части Турции случилось землетрясение магнитудой 5,2. Об этом в социальной сети X сообщил турецкий государственный департамент по чрезвычайным ситуациям.

Согласно информации ведомства, старт подземной активности зафиксирован в 16:04 по местному времени в уезде Батталгази, она также ощущалась в других юго-восточных районах. Очаг толчков залегал на глубине 13,4 километра. На данный момент нет информации о жертвах и разрушениях, но в СМИ пишут, что землетрясение привело к панике среди живущих в охваченных сейсмической активностью территориях.