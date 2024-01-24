Учёный нашёл на Украине истоки землетрясения на Кубани и назвал регионы с высоким риском толчков

Землетрясения в Краснодарском крае могли быть вызваны боевыми действиями на Украине, которые длятся с 2014 года, считает ведущий научный сотрудник Сейсмологического центра Института геоэкологии РАН Александр Жигалин. В беседе с Лайфом учёный объяснил, что техногенный фактор, когда кто-то вмешивается в естественный цикл Земли, и вызывает подземные толчки.

По его словам, с начала 2000-х годов и по сей день сейсмическая активность постоянно увеличивается. В разных точках планеты землетрясения происходят ежедневно 15–20 раз, а в начале 2000-х этот показатель был равен всего 5, в редких случаях — 15. Учёный подчеркнул, что для густонаселённых регионов, например для Китая или Японии, такие параметры — стихийное бедствие.

Собеседник Лайфа отметил, что когда в домах качаются люстры и звенит посуда, то это всё толчки на уровне до пяти баллов, но даже они опасны, потому что могут вызывать вторичные явления: пожары и так далее.

"Теперь у меня есть ещё другая точка развития мысли. Я увидел здесь техногенный фактор. Вот мы не принимаем во внимание, что, начиная с нашей восточной границы, с Донбасса, не первый год идёт интенсивная атака на мать сырую землю. И это до фактически западной границы Украины", — объяснил учёный.

По словам специалиста, он только начал заниматься этим вопросом, однако не исключает этот техногенный фактор в случае с Краснодаром, потому что в своё время исследования показали, что в регионах, где проходили какие-то военные действия, изменение сейсмической интенсивности было в 1,5–1,7 раза. Жигалин отметил, что техногенный фактор — это если кто-то вмешивается в естественный цикл и загоняет в землю дополнительную энергию, тогда толчки случаются внезапно, неожиданно. Он нашёл и положительное последствие: из-за частоты землетрясение может происходить в ослабленном варианте, но, с другой стороны, оно может тряхнуть и какой-то крупный город.

"Западный Кавказ, например. Это и Адыгея, и Ставрополь, и Ростов. Кавказ входит в Альпийскую систему, но это землетрясение, оно экзотическое, дальше оно не прослеживается, поэтому можно его отнести к категории вызванных событиями определёнными. Это загадки для сейсмологии", — заключил сейсмолог.