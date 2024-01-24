Сейсмолог рассказал, может ли под Краснодаром произойти более мощное землетрясение, чем сегодня

Землетрясения магнитудой 4,4 в Краснодарском крае возможны, но бывают достаточно редко. Об этом заявил директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики, доктор физико-математических наук Пётр Шебалин, комментируя сегодняшнее происшествие.

"Землетрясение умеренной магнитуды. Оно достаточно большое для этого места, но не может вызвать катастрофических последствий. Я не думаю, что после этого землетрясения могут происходить более сильные события", — рассказал Шебалин в беседе с RT.

По его словам, если афтершоки и будут, то гораздо слабее, чем произошедшее сегодня землетрясение. Эксперт также добавил, что Кубань менее сейсмичный регион, чем, например, Крым.

Жительница Краснодара рассказала "Газете.Ru", что почувствовала два довольно ощутимых подземных толчка.

"Моё рабочее кресло пришло в движение. Подумала, что головокружение, а потом, когда ещё и шкаф затрясло со стеклянными дверцами, стало ясно, что дело не в здоровье", — отметила Екатерина.

Другая местная жительница Наталья рассказала, что у неё в квартире во время землетрясения "затарахтели" аквариумы.