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24 января, 11:57
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Под Краснодаром произошло землетрясение

В Краснодарском крае и Адыгее произошло землетрясение магнитудой 4,0. Подземные толчки зафиксированы около 14:20 мск. По данным сайтов сейсмической активности, землетрясение зафиксировано в 28 километрах от Краснодара на глубине 35 километров.

Жители всех районов Краснодара сообщают, что почувствовали ощутимые толчки. В домах раскачивались люстры и посуда. О землетрясении также пишут жители Тахтамукайского района Адыгеи.

Под Краснодаром произошло землетрясение. Видео © Телеграм-канал Kub Mash

Жителей двух многоэтажек в Кургане эвакуировали из-за качающихся люстр и хруста стен
Жителей двух многоэтажек в Кургане эвакуировали из-за качающихся люстр и хруста стен

А ранее сегодня на восточном побережье Камчатки было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2.

Обложка ©

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Юрий Лысенко
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