В Краснодарском крае и Адыгее произошло землетрясение магнитудой 4,0. Подземные толчки зафиксированы около 14:20 мск. По данным сайтов сейсмической активности, землетрясение зафиксировано в 28 километрах от Краснодара на глубине 35 километров.

Жители всех районов Краснодара сообщают, что почувствовали ощутимые толчки. В домах раскачивались люстры и посуда. О землетрясении также пишут жители Тахтамукайского района Адыгеи.

Под Краснодаром произошло землетрясение. Видео © Телеграм-канал Kub Mash