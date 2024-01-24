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24 января, 06:31

На восточном побережье Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,2

На восточном побережье Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщили в телеграм-канале Камчатского филиала Геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировано в 128 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 36 километров под морским дном. В краевой столице толчки ощущались силой 2 балла", сказано в публикации. Об угрозе цунами не сообщалось.

В Китае сообщили о новом мощном землетрясении, есть пострадавшие
В Китае сообщили о новом мощном землетрясении, есть пострадавшие

Ранее Лайф писал о том, что жителей двух многоэтажек в Кургане эвакуировали из-за качающихся люстр и хруста стен. Причиной стало землетрясение, которое было зафиксировано на границе Китая, Казахстана и Киргизии.

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Юрий Лысенко
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