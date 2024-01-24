На восточном побережье Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,2

На восточном побережье Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщили в телеграм-канале Камчатского филиала Геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировано в 128 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 36 километров под морским дном. В краевой столице толчки ощущались силой 2 балла", — сказано в публикации. Об угрозе цунами не сообщалось.