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23 января, 04:31

В Китае сообщили о новом мощном землетрясении, есть пострадавшие

На северо-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 7,1

На северо-западе Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая зафиксировано землетрясение магнитудой 7,1. На данный момент известно о шести пострадавших, двое из них находятся в тяжёлом состоянии.

Как сообщил Китайский центр сейсмологических сетей, очаг землетрясения залегал на глубине 22 километра. За ним последовала серия толчков магнитудой до 5,3.

По информации газеты "Синьцзян жибао", в результате землетрясений пострадало шесть человек, двое находятся в тяжёлом состоянии. Кроме этого, известно, что разрушено 47 домов, ещё 78 повреждено. На месте происшествия работают спасатели, власти следят за обстановкой.

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Напомним, что вечером в понедельник, 22 января, в странах Средней Азии и на западе Китая произошло мощное землетрясение. В частности, подземные толчки ощутили жители Узбекистана, Киргизии и Казахстана.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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