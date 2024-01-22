Мощное землетрясение магнитудой 7 произошло в Средней Азии

Вечером в понедельник, 22 января, в странах Средней Азии и на западе Китая произошло мощное землетрясение. В частности, подземные толчки ощутили жители Узбекистана, Киргизии и Казахстана. По данным Центра сейсмопрогностического мониторинга узбекистанского МЧС, эпицентр находился на границе Китая и Киргизии в 862 километрах от Ташкента. Магнитуда землетрясения составила 7, а очаг залегал на глубине 15 километров. Подземные толчки были зафиксированы в 23:08 по местному времени (21:08 мск).

Землетрясение в Киргизии. Видео © Telegram / Akipress Новости

Также землетрясение ощутили в Андижанской, Ферганской и Наманганской областях Узбекистана. Кроме того, о подземных толчках сообщили жители Бишкека и Алма-Аты. По данным местных сейсмологов, магнитуда была слабее, однако землетрясение всё равно заставило горожан покинуть свои дома. В квартирах тряслись люстры, мебель, утверждается, что на некоторых зданиях появились трещины. Данных о пострадавших пока не поступало.