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20 января, 01:09

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло недалеко от Сахалина

В Татарском проливе произошло землетрясение, точки ощущались на Сахалине

К юго-западу от Сахалина, в Татарском проливе, произошло землетрясение магнитудой 4,7. Об этом "Интерфаксу" сообщили в Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

По словам собеседника агентства, это случилось в 03:57 субботы (19:57 пятницы мск). Эпицентр находился в 18 километрах от села Селезнёво Невельского района и располагался на глубине восьми километров. Толчки от трёх до пяти баллов ощущались в Невельском и Холмском районах. О пострадавших не сообщалось, тревога цунами не объявлялась.

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Ранее сообщалось, что землетрясения происходят не только из-за природных факторов, важную роль играет и инженерное воздействие на недра, в частности при горных работах. При этом оседание грунта и деформация поверхности повреждают здания, дороги, трубопроводы, а также наносят ущерб окружающей среде.

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Unsplash / Denis Kostyuck

Лариса Сафронова
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