Землетрясение магнитудой 4,7 произошло недалеко от Сахалина

К юго-западу от Сахалина, в Татарском проливе, произошло землетрясение магнитудой 4,7. Об этом "Интерфаксу" сообщили в Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

По словам собеседника агентства, это случилось в 03:57 субботы (19:57 пятницы мск). Эпицентр находился в 18 километрах от села Селезнёво Невельского района и располагался на глубине восьми километров. Толчки от трёх до пяти баллов ощущались в Невельском и Холмском районах. О пострадавших не сообщалось, тревога цунами не объявлялась.