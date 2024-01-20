Землетрясение магнитудой 4,7 произошло недалеко от Сахалина
В Татарском проливе произошло землетрясение, точки ощущались на Сахалине
К юго-западу от Сахалина, в Татарском проливе, произошло землетрясение магнитудой 4,7. Об этом "Интерфаксу" сообщили в Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.
По словам собеседника агентства, это случилось в 03:57 субботы (19:57 пятницы мск). Эпицентр находился в 18 километрах от села Селезнёво Невельского района и располагался на глубине восьми километров. Толчки от трёх до пяти баллов ощущались в Невельском и Холмском районах. О пострадавших не сообщалось, тревога цунами не объявлялась.
Ранее сообщалось, что землетрясения происходят не только из-за природных факторов, важную роль играет и инженерное воздействие на недра, в частности при горных работах. При этом оседание грунта и деформация поверхности повреждают здания, дороги, трубопроводы, а также наносят ущерб окружающей среде.
Unsplash / Denis Kostyuck