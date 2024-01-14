Квадрокоптер эпично снял извержение вулкана в Японии ценой своей жизни

Пробуждение вулкана зафиксировано на острове Суваносэ в японской префектуре Кагосима. Уровень опасности поднят местными метеорологами до третьего. Такими данными поделилось агентство Kyodo.

Запечатлеть извержение лавы удалось местным экстремалам. Они подняли над жерлом квадрокоптер, который снял эпичные кадры ценой своей жизни. На записи видно, как в кратере бурлит ярко-оранжевая магма, истекающая ручьями.

Извержение вулкана в Японии. Видео © X / Sonia Asfar / خالد