Квадрокоптер эпично снял извержение вулкана в Японии ценой своей жизни
Мощное извержение вулкана произошло на юге Японии и попало на видео
Пробуждение вулкана зафиксировано на острове Суваносэ в японской префектуре Кагосима. Уровень опасности поднят местными метеорологами до третьего. Такими данными поделилось агентство Kyodo.
Запечатлеть извержение лавы удалось местным экстремалам. Они подняли над жерлом квадрокоптер, который снял эпичные кадры ценой своей жизни. На записи видно, как в кратере бурлит ярко-оранжевая магма, истекающая ручьями.
Извержение вулкана в Японии. Видео © X / Sonia Asfar / خالد
По данным агентства, нахождение в радиусе двух километров от вулкана признано опасным для жизни. Только выброшенные вулканом камни разлетелись на расстояние километра.
Напомним, что 2024 год начался для Японии с серии мощных землетрясений магнитудой до 7,6. Жертвами подземных толчков стали свыше 200 человек.
X / Sonia Asfar