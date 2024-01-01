Камчатский вулкан Ключевской дважды выбросил столб пепла на высоту до 7 км
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил шестикилометровый столб пепла. Обложка © t.me / ИВиС ДВО РАН
Камчатский вулкан Ключевской выбросил семикилометровый столб пепла. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС России.
"Утром 1 января был зафиксирован парогазовый выброс с содержанием пепла из вулкана Ключевского на высоту до 7000 м при высоте самого исполина — 4754 м. Ключевскому вулкану присвоен "оранжевый" код авиационной опасности", — рассказали в управлении.
Спустя некоторое время вулкан вновь выбросил пепел, высота столба которого составила шесть тысяч километров.
Лайф сообщал, что днём ранее действующий вулкан Ключевской выбросил пепел трижды. В первый раз высота столба составила 5,5 километра над уровнем моря, во второй — 6,5 километра, а в третий раз — на 6,5 километра.