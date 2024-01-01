Камчатский вулкан Ключевской дважды выбросил столб пепла на высоту до 7 км

"Утром 1 января был зафиксирован парогазовый выброс с содержанием пепла из вулкана Ключевского на высоту до 7000 м при высоте самого исполина — 4754 м. Ключевскому вулкану присвоен "оранжевый" код авиационной опасности", — рассказали в управлении.