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1 января, 05:48

Камчатский вулкан Ключевской дважды выбросил столб пепла на высоту до 7 км

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил шестикилометровый столб пепла. Обложка © t.me / ИВиС ДВО РАН

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил шестикилометровый столб пепла. Обложка © t.me / ИВиС ДВО РАН

Камчатский вулкан Ключевской выбросил семикилометровый столб пепла. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС России.

"Утром 1 января был зафиксирован парогазовый выброс с содержанием пепла из вулкана Ключевского на высоту до 7000 м при высоте самого исполина — 4754 м. Ключевскому вулкану присвоен "оранжевый" код авиационной опасности", — рассказали в управлении.

Спустя некоторое время вулкан вновь выбросил пепел, высота столба которого составила шесть тысяч километров.

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Лайф сообщал, что днём ранее действующий вулкан Ключевской выбросил пепел трижды. В первый раз высота столба составила 5,5 километра над уровнем моря, во второй — 6,5 километра, а в третий раз — на 6,5 километра.

Оксана Попова
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