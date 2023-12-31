Камчатский вулкан Ключевской выбросил пепел третий раз за сутки

Камчатский вулкан Ключевской снова выбросил пепел — третий раз за сутки. Об этом сообщила пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

"В 16:30 KST (7:30 по московскому времени) эксплозии подняли пепел вулкана Ключевской на 6,5 километра н.у.м. Шлейф пепла протянулся на 180 км на северо-запад от вулкана", — говорится в телеграм-канале института.

Цвет кода авиационной опасности пока оранжевый. При этом активность вулкана представляет угрозу как для местных, так и для международных авиаперевозок.