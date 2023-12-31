Камчатский вулкан Ключевской дважды выбросил пепел на высоту до 6,5 км

Самый высокий в Евразии действующий вулкан Ключевской дважды выбросил пепел с интервалом 25 минут. В первый раз высота столба составила 5,5 километра над уровнем моря, а во второй — 6,5 километра. Об этом сказано в сообщении Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.