Камчатский вулкан Ключевской дважды выбросил пепел на высоту до 6,5 км
Вулкан Ключевской. Обложка © t.me / ИВиС ДВО РАН
Самый высокий в Евразии действующий вулкан Ключевской дважды выбросил пепел с интервалом 25 минут. В первый раз высота столба составила 5,5 километра над уровнем моря, а во второй — 6,5 километра. Об этом сказано в сообщении Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
По данным учёных, в настоящий момент над кратером образовался шлейф длиной 71 километр. Он протянулся на северо-запад от вулкана.
"Авиационный цветовой код: оранжевый. Активность вулкана опасна для местных и международных авиаперевозок", — предостерегли специалисты.
А ещё в конце декабря о себе заявил камчатский вулкан Эбеко. Первый пятикилометровый выброс пепла он произвёл 23-го числа. Следующий столб подземных пород поднялся над кратером уже 24 декабря, а в последний раз вулкан извергал пепел в минувший вторник.