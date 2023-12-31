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31 декабря, 03:28

Камчатский вулкан Ключевской дважды выбросил пепел на высоту до 6,5 км

Вулкан Ключевской. Обложка © t.me / ИВиС ДВО РАН

Вулкан Ключевской. Обложка © t.me / ИВиС ДВО РАН

Самый высокий в Евразии действующий вулкан Ключевской дважды выбросил пепел с интервалом 25 минут. В первый раз высота столба составила 5,5 километра над уровнем моря, а во второй — 6,5 километра. Об этом сказано в сообщении Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

По данным учёных, в настоящий момент над кратером образовался шлейф длиной 71 километр. Он протянулся на северо-запад от вулкана.

"Авиационный цветовой код: оранжевый. Активность вулкана опасна для местных и международных авиаперевозок", — предостерегли специалисты.

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А ещё в конце декабря о себе заявил камчатский вулкан Эбеко. Первый пятикилометровый выброс пепла он произвёл 23-го числа. Следующий столб подземных пород поднялся над кратером уже 24 декабря, а в последний раз вулкан извергал пепел в минувший вторник.

Илья Пушкарев
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