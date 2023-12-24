Проснувшийся на Курилах вулкан Эбеко снова заявил о себе

Расположенный на острове Парамушир вулкан Эбеко вновь произвёл выброс пепла. Об очередном пробуждении одного из самых активных вулканов Большой Курильской гряды сообщили специалисты Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

По данным геологов, подземные массы были выброшены на поверхность 24 декабря в 09:54 по местному времени.

"Высота пеплового выброса составила около трёх тысяч метров над уровнем моря", — гласит вердикт учёных.