МЧС: Вулкан Эбеко выбросил почти трёхкилометровый столб пепла

Курильский вулкан Эбеко продолжает проявлять активность. Утром 26 декабря над его кратером был зафиксирован выброс пепла высотой 2,8 километра, сообщили в ГУ МЧС по Сахалинской области.

В министерстве подчеркнули, что шлейф пепла распространился в восточном направлении. Он имеет протяжённость более пяти километров.

"В городе Северо-Курильск пеплопад не наблюдался. Запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет", — проинформировало ведомство.