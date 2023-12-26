МЧС: Вулкан Эбеко выбросил почти трёхкилометровый столб пепла
Вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 2,8 километра. Обложка © ГУ МЧС России по Сахалинской области
Курильский вулкан Эбеко продолжает проявлять активность. Утром 26 декабря над его кратером был зафиксирован выброс пепла высотой 2,8 километра, сообщили в ГУ МЧС по Сахалинской области.
В министерстве подчеркнули, что шлейф пепла распространился в восточном направлении. Он имеет протяжённость более пяти километров.
"В городе Северо-Курильск пеплопад не наблюдался. Запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет", — проинформировало ведомство.
Напомним, что расположенный на курильском острове Парамушир вулкан Эбеко заявил о себе впервые за несколько месяцев 23 декабря, выбросив пепел на высоту пять километров. На следующий день ситуация повторилась.