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26 декабря, 04:11

МЧС: Вулкан Эбеко выбросил почти трёхкилометровый столб пепла

Вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 2,8 километра. Обложка © ГУ МЧС России по Сахалинской области

Вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 2,8 километра. Обложка © ГУ МЧС России по Сахалинской области

Курильский вулкан Эбеко продолжает проявлять активность. Утром 26 декабря над его кратером был зафиксирован выброс пепла высотой 2,8 километра, сообщили в ГУ МЧС по Сахалинской области.

В министерстве подчеркнули, что шлейф пепла распространился в восточном направлении. Он имеет протяжённость более пяти километров.

"В городе Северо-Курильск пеплопад не наблюдался. Запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет", — проинформировало ведомство.

Извержение вулкана началось на полуострове Рейкьянес на юге Исландии
Извержение вулкана началось на полуострове Рейкьянес на юге Исландии

Напомним, что расположенный на курильском острове Парамушир вулкан Эбеко заявил о себе впервые за несколько месяцев 23 декабря, выбросив пепел на высоту пять километров. На следующий день ситуация повторилась.

Илья Пушкарев
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