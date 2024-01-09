Число жертв серии землетрясений в Японии увеличилось до 202

Число погибших в результате серии землетрясений в Японии, которые произошли в начале этого года, увеличилось до 202. Об этом сообщает агентство Кyodo со ссылкой на местную администрацию.

По информации агентства, больше всего жертв выявили в городах Судзу и Вадзима, где погибли 91 и 81 человек соответственно. 565 человек в настоящее время считаются пострадавшими, 323 числятся пропавшими без вести.