Число жертв серии землетрясений в Японии увеличилось до 202
Число погибших в результате серии землетрясений в Японии, которые произошли в начале этого года, увеличилось до 202. Об этом сообщает агентство Кyodo со ссылкой на местную администрацию.
По информации агентства, больше всего жертв выявили в городах Судзу и Вадзима, где погибли 91 и 81 человек соответственно. 565 человек в настоящее время считаются пострадавшими, 323 числятся пропавшими без вести.
Отмечается, что в результате землетрясения были разрушены более 1425 домов. Без воды остаются около 59 тысяч домовых хозяйств. В специальные пункты были эвакуированы порядка 28,1 тысячи человек.
Напомним, в первый день этого года в Японии произошла серия мощных землетрясений, после чего на западном побережье была объявлена угроза цунами. Магнитуда подземных толчков достигала 7,6. В нескольких регионах Страны восходящего солнца даже пришлось остановить движение поездов.
ТАСС / AP