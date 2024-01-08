Оставленная палочка с благовониями сожгла резиденцию экс-премьера Японии

В центре Токио полностью сгорела резиденция бывшего премьер-министра Японии Какуэя Танаки. Предполагаемой причиной крупного пожара стала палочка с благовониями, сообщает телеканал NHK.

В центре Токио полностью сгорела резиденция бывшего премьер-министра Японии Какуэя Танаки. Видео © X (бывший Twitter) / Myszeg_Cki

Резиденция загорелась днём 8 января. Через два часа пожар удалось потушить усилиями 20 нарядов, однако за это время двухэтажное здание выгорело почти полностью. Кроме того, частично сгорело соседнее одноэтажное здание. Общая площадь пожара составила 800 квадратных метров.

В доме во время инцидента находились 79-летняя дочь политика, экс-министр иностранных дел (2001–2002) и образования (2012) Макико, и её муж — 83-летний бывший министр обороны (2012) Наоки Танака, взявший фамилию супруги. Никто из них не пострадал. Макико Танака призналась, что поставила палочки с благовониями в помещении, где позднее и начался пожар.

Какуэй Танака был премьер-министром Японии в 1972–1974 годах. Он обладал непревзойдённым влиянием на политику страны не только во время своего пребывания на посту, но и после отставки и даже ареста из-за коррупционного скандала. Танаку часто называли теневым генералом японской политики. Он умер в 1993 году в возрасте 75 лет.