Число погибших из-за серии землетрясений в Японии выросло до 168

До 168 человек увеличилось число жертв в Японии из-за серии землетрясений, которые произошли 1 января. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные региональными властями. Ранее сообщалось о 161 погибшем.

Кроме того, число жителей, пострадавших от удара стихии, с которыми спасатели не могут связаться, выросло до 323. Также известно, что свыше 560 человек получили травмы различной степени тяжести. Самый большой ущерб землетрясения нанесли префектуре Исикава — там полностью или частично разрушено минимум 1370 домов.