Число погибших из-за серии землетрясений в Японии выросло до 168
До 168 человек увеличилось число жертв в Японии из-за серии землетрясений, которые произошли 1 января. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные региональными властями. Ранее сообщалось о 161 погибшем.
Префектура Исикава в Японии после землетрясения. Видео © X (Twitter) / MrSinha_/ YunKe56545428
Кроме того, число жителей, пострадавших от удара стихии, с которыми спасатели не могут связаться, выросло до 323. Также известно, что свыше 560 человек получили травмы различной степени тяжести. Самый большой ущерб землетрясения нанесли префектуре Исикава — там полностью или частично разрушено минимум 1370 домов.
Напомним, 1 января в Японии произошла серия мощных землетрясений, после чего на западном побережье страны объявили угрозу цунами. Магнитуда достигала 7,6, а в некоторых районах страны даже остановили движение поездов. В Исикаве продолжаются поисково-спасательные работы, на днях спасателям удалось достать из-под завалов живую пожилую женщину. Японка провела под обломками более пяти дней, её доставили в больницу.
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