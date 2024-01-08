Число жертв землетрясений в Японии увеличилось до 161

До 161 увеличилось число погибших при землетрясении, которое произошло в Японии 1 января. Судьба ещё 195 человек остаётся неизвестной, сообщают местные власти.

Наибольший ущерб от катаклизма был зафиксирован в префектуре Исикава. Там землетрясение повредило 1370 домов, часть из которых оказались разрушены полностью. Сейчас в регионе наблюдаются проблемы с подачей воды и электричества.