Число жертв землетрясений в Японии увеличилось до 161
Kyodo: Число жертв землетрясений в Японии выросло до 161
До 161 увеличилось число погибших при землетрясении, которое произошло в Японии 1 января. Судьба ещё 195 человек остаётся неизвестной, сообщают местные власти.
Наибольший ущерб от катаклизма был зафиксирован в префектуре Исикава. Там землетрясение повредило 1370 домов, часть из которых оказались разрушены полностью. Сейчас в регионе наблюдаются проблемы с подачей воды и электричества.
Напомним, 1 января в Японии произошла серия мощных землетрясений, после чего на западном побережье страны объявили угрозу цунами. Магнитуда достигала 7,6, а в некоторых районах страны даже остановили движение поездов. Различные травмы получили не менее 650 жителей, а на днях спасателям удалось достать из-под завалов живую 90-летнюю женщину.
ТАСС / AP / Hiro Komae