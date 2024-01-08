Регион

Уведомления отключены

8 января, 03:32

Число жертв землетрясений в Японии увеличилось до 161

Kyodo: Число жертв землетрясений в Японии выросло до 161

До 161 увеличилось число погибших при землетрясении, которое произошло в Японии 1 января. Судьба ещё 195 человек остаётся неизвестной, сообщают местные власти.

Наибольший ущерб от катаклизма был зафиксирован в префектуре Исикава. Там землетрясение повредило 1370 домов, часть из которых оказались разрушены полностью. Сейчас в регионе наблюдаются проблемы с подачей воды и электричества.

Японцы необычным способом зовут на помощь спасателей после землетрясения
Японцы необычным способом зовут на помощь спасателей после землетрясения

Напомним, 1 января в Японии произошла серия мощных землетрясений, после чего на западном побережье страны объявили угрозу цунами. Магнитуда достигала 7,6, а в некоторых районах страны даже остановили движение поездов. Различные травмы получили не менее 650 жителей, а на днях спасателям удалось достать из-под завалов живую 90-летнюю женщину.

Обложка ©

ТАСС / AP / Hiro Komae

Максим Плетнёв
  • Новости
  • Япония
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров