Российский учёный раскрыл причину рукотворных землетрясений

Землетрясения происходят не только из-за природных факторов, важную роль играет и инженерное воздействие на недра, в частности при горных работах. При этом оседание грунта и деформация поверхности повреждают здания, дороги, трубопроводы, а также наносят ущерб окружающей среде. Об этом рассказал доктор технических наук, профессор кафедры безопасности и экологии горного производства университета "МИСиС" Андриан Батугин.

По его словам, важно отслеживать слой земной коры в максимально напряжённом состоянии, так как это поможет разобраться в факторах появления техногенных землетрясений. Эксперт указал, что с данным слоем связано в том числе перемещение газов из недр в блочную структуру горного массива.

Специалист также отметил, что сильные землетрясения с большой глубиной гипоцентра, то есть центральной точки очага землетрясения, в таких промышленных районах, как Бачатский, Нефтегорский, Непальский и Веньчуаньский, могли возникнуть именно из-за техногенного влияния (проведение горных работ, добыча нефти, откачка подземных вод или сооружение водохранилища).

"Понимание взаимосвязи между глобальными геодинамическими и локальными геомеханическими процессами имеет решающее значение для горнодобывающей деятельности. Нужно проводить исследования комплексно, используя достижения в области геодинамического мониторинга, компьютерного и геомеханического моделирования, а также теоретических и экспериментальных исследований", — добавил Батугин в беседе с "Газетой.ru".