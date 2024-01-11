Странные "чужие" волны зафиксировали в бухте Севастополя РАН: В бухте Севастополя обнаружены опасные волны-сейши, влияющие на судоходство 11 января, 11:28 В бухте Севастополя образуются опасные интенсивные волны-сейши. Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко

В Круглую бухту на юге Севастополя могут попадать волны-сейши из других водоёмов, создавая опасность для кораблей и прибрежной инфраструктуры. Об этом рассказали "Газете.ru" в Минобрнауки, ссылаясь на учёных из Морского гидрофизического института РАН (МГИ РАН).

"Мы обнаружили, что в бухте Круглой представлен широкий спектр сейш, включающий в себя колебания, определяемые не только параметрами бухты Круглая, но и соседних бухт", — пояснил младший научный сотрудник отдела теории волн МГИ РАН, кандидат физико-математических наук Юрий Манилюк.

По его словам, "чужие" волны легко попадают в Круглую бухту, влияя на уровень воды и создавая сильные колебания, что плохо сказывается на судоходстве и может спровоцировать подтопления береговой инфраструктуры. К таким выводам специалисты пришли после длительных наблюдений и мониторинга.

Специальный ультразвуковой измеритель уровня моря был прикреплён к одной из опор пирса в 35 метрах от берега. Математические расчёты помогли построить график колебаний волн и обнаружить опасные сейшы. Теперь учёные намерены расширить область исследований, установив датчики во всех бухтах возле Севастополя. Мониторинг позволит заранее предупреждать угрозы, связанные с морскими колебаниями.

Ранее учёные обнаружили, что в однолитровой бутылке питьевой воды может содержаться до 240 тысяч пластиковых частиц. Эта концентрация очень опасна для здоровья. Также выяснилось, что частицы нанопластика могут попадать в клетки крови человека, в том числе через плаценту — в тело новорождённых.

Авторы Татьяна Миссуми