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Странные "чужие" волны зафиксировали в бухте Севастополя

РАН: В бухте Севастополя обнаружены опасные волны-сейши, влияющие на судоходство

11 января, 11:28
В бухте Севастополя образуются опасные интенсивные волны-сейши. Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко

В бухте Севастополя образуются опасные интенсивные волны-сейши. Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко

В Круглую бухту на юге Севастополя могут попадать волны-сейши из других водоёмов, создавая опасность для кораблей и прибрежной инфраструктуры. Об этом рассказали "Газете.ru" в Минобрнауки, ссылаясь на учёных из Морского гидрофизического института РАН (МГИ РАН).

"Мы обнаружили, что в бухте Круглой представлен широкий спектр сейш, включающий в себя колебания, определяемые не только параметрами бухты Круглая, но и соседних бухт", — пояснил младший научный сотрудник отдела теории волн МГИ РАН, кандидат физико-математических наук Юрий Манилюк.

По его словам, "чужие" волны легко попадают в Круглую бухту, влияя на уровень воды и создавая сильные колебания, что плохо сказывается на судоходстве и может спровоцировать подтопления береговой инфраструктуры. К таким выводам специалисты пришли после длительных наблюдений и мониторинга.

Специальный ультразвуковой измеритель уровня моря был прикреплён к одной из опор пирса в 35 метрах от берега. Математические расчёты помогли построить график колебаний волн и обнаружить опасные сейшы. Теперь учёные намерены расширить область исследований, установив датчики во всех бухтах возле Севастополя. Мониторинг позволит заранее предупреждать угрозы, связанные с морскими колебаниями.

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Ранее учёные обнаружили, что в однолитровой бутылке питьевой воды может содержаться до 240 тысяч пластиковых частиц. Эта концентрация очень опасна для здоровья. Также выяснилось, что частицы нанопластика могут попадать в клетки крови человека, в том числе через плаценту — в тело новорождённых.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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