Огненная река: Лава из извергающегося вулкана сожгла дома жителей Исландии

Лава от извержения вулкана Фаградальсфьядль достигла зданий старейшего города Исландии Гриндавик, в результате чего загорелись как минимум два дома. По данным телерадиокомпании RUV, из города эвакуировали всех жителей, а власти объявили режим чрезвычайной ситуации.

Как сообщал Лайф, извержение вулкана в районе города Гриндавик началось в воскресенье, 14 января. Гражданская оборона повысила внутренний режим с уровня опасности до чрезвычайной ситуации. Гриндавик — один из старейших городов Исландии, его население составляет около 3,3 тысячи человек. Всего в семи километрах от города находится вулкан Фаградальсфьядль, который считался спящим в течение шести тысяч лет. 19 марта 2021 года вулкан начал извергаться. В том же году вулкан выставили на продажу.