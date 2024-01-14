Регион

Уведомления отключены

14 января, 18:40

Огненная река: Лава из извергающегося вулкана сожгла дома жителей Исландии

В исландском Гриндавике минимум два дома загорелись из-за извержения вулкана

Извержение вулкана в исландском Гриндавике. Обложка © X (Twitter) / ragnaraxelsson

Извержение вулкана в исландском Гриндавике. Обложка © X (Twitter) / ragnaraxelsson

Лава от извержения вулкана Фаградальсфьядль достигла зданий старейшего города Исландии Гриндавик, в результате чего загорелись как минимум два дома. По данным телерадиокомпании RUV, из города эвакуировали всех жителей, а власти объявили режим чрезвычайной ситуации.

Извержение вулкана в исландском Гриндавике. Видео © X (Twitter) / Collin Rugg / RUV

В метеослужбе страны отметили, что недостроенные защитные барьеры сдержали большую часть лавы. При этом недалеко от Гриндавика образовалась вторая трещина.

Извержение вулкана в исландском Гриндавике. Фото © X (Twitter) / ragnaraxelsson

Извержение вулкана в исландском Гриндавике. Фото © X (Twitter) / ragnaraxelsson

Квадрокоптер эпично снял извержение вулкана в Японии ценой своей жизни
Квадрокоптер эпично снял извержение вулкана в Японии ценой своей жизни

Как сообщал Лайф, извержение вулкана в районе города Гриндавик началось в воскресенье, 14 января. Гражданская оборона повысила внутренний режим с уровня опасности до чрезвычайной ситуации. Гриндавик — один из старейших городов Исландии, его население составляет около 3,3 тысячи человек. Всего в семи километрах от города находится вулкан Фаградальсфьядль, который считался спящим в течение шести тысяч лет. 19 марта 2021 года вулкан начал извергаться. В том же году вулкан выставили на продажу.

Никита Осипов
  • Новости
  • исландия
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров