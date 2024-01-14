Огненная река: Лава из извергающегося вулкана сожгла дома жителей Исландии
В исландском Гриндавике минимум два дома загорелись из-за извержения вулкана
Извержение вулкана в исландском Гриндавике. Обложка © X (Twitter) / ragnaraxelsson
Лава от извержения вулкана Фаградальсфьядль достигла зданий старейшего города Исландии Гриндавик, в результате чего загорелись как минимум два дома. По данным телерадиокомпании RUV, из города эвакуировали всех жителей, а власти объявили режим чрезвычайной ситуации.
Извержение вулкана в исландском Гриндавике. Видео © X (Twitter) / Collin Rugg / RUV
В метеослужбе страны отметили, что недостроенные защитные барьеры сдержали большую часть лавы. При этом недалеко от Гриндавика образовалась вторая трещина.
Извержение вулкана в исландском Гриндавике. Фото © X (Twitter) / ragnaraxelsson
Как сообщал Лайф, извержение вулкана в районе города Гриндавик началось в воскресенье, 14 января. Гражданская оборона повысила внутренний режим с уровня опасности до чрезвычайной ситуации. Гриндавик — один из старейших городов Исландии, его население составляет около 3,3 тысячи человек. Всего в семи километрах от города находится вулкан Фаградальсфьядль, который считался спящим в течение шести тысяч лет. 19 марта 2021 года вулкан начал извергаться. В том же году вулкан выставили на продажу.