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14 января, 09:45

На юге Исландии ввели режим ЧС из-за извержения вулкана

Извержение вулкана началось в районе города Гриндавик на исландском полуострове Рейкьянес, пишет RUV со ссылкой на данные Метеорологического центра страны. Жителей населённого пункта эвакуировали минувшей ночью.

Извержение вулкана в Исландии. Видео © ruv.is

На трансляции телерадиокомпании виден большой разлив лавы, открывшаяся в земле трещина расширяется. Гражданская оборона повысила внутренний режим с уровня опасности до чрезвычайной ситуации. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

Квадрокоптер эпично снял извержение вулкана в Японии ценой своей жизни
Квадрокоптер эпично снял извержение вулкана в Японии ценой своей жизни

Ранее, в канун Нового года, проявил активность камчатский вулкан Ключевской. Так, 31 декабря выпустил пепел трижды: в первый раз высота столба составила 5,5 километра над уровнем моря, во второй и в третий раз — 6,5 километра. А 1 января исполин выбросил пепел на высоту семь километров.

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ruv.is

Матвей Константинов
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