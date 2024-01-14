На юге Исландии ввели режим ЧС из-за извержения вулкана
Извержение вулкана началось в районе города Гриндавик на исландском полуострове Рейкьянес, пишет RUV со ссылкой на данные Метеорологического центра страны. Жителей населённого пункта эвакуировали минувшей ночью.
Извержение вулкана в Исландии. Видео © ruv.is
На трансляции телерадиокомпании виден большой разлив лавы, открывшаяся в земле трещина расширяется. Гражданская оборона повысила внутренний режим с уровня опасности до чрезвычайной ситуации. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.
Ранее, в канун Нового года, проявил активность камчатский вулкан Ключевской. Так, 31 декабря выпустил пепел трижды: в первый раз высота столба составила 5,5 километра над уровнем моря, во второй и в третий раз — 6,5 километра. А 1 января исполин выбросил пепел на высоту семь километров.