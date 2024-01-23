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23 января, 03:17

Прыгали из окон: В Алма-Ате в результате землетрясения пострадало восемь человек

В Алма-Ате в результате землетрясения пострадало восемь человек

В Алма-Ате восемь человек пострадали в результате произошедшего вблизи границы Казахстана и Киргизии землетрясения. Как сообщают в городском управлении здравоохранения, трое из этих людей травмировались, выпрыгнув из окон.

"В результате землетрясения в Алма-Ате по состоянию на 03:00 (00:00 мск) 23 января пострадали восемь человек", — рассказали в пресс-службе.

По данным ведомства, три человека настолько испугались этого события, что выпрыгнули со вторых и третьих этажей жилых строений, в результате чего и получили свои травмы. Двое из них после помощи медиков были отпущены по домам, а третьего пришлось госпитализировать в тяжёлом состоянии. Остальные пять человек были травмированы, когда выбегали из зданий, их отправили на амбулаторное лечение.

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло недалеко от Сахалина
Землетрясение магнитудой 4,7 произошло недалеко от Сахалина

Лайф писал, что вечером в понедельник, 22 января, в странах Средней Азии и на западе Китая произошло мощное землетрясение. В частности, подземные толчки ощутили жители Узбекистана, Киргизии и Казахстана.

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Unsplash

Алексей Соловьёв
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