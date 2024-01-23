Прыгали из окон: В Алма-Ате в результате землетрясения пострадало восемь человек

В Алма-Ате восемь человек пострадали в результате произошедшего вблизи границы Казахстана и Киргизии землетрясения. Как сообщают в городском управлении здравоохранения, трое из этих людей травмировались, выпрыгнув из окон.

"В результате землетрясения в Алма-Ате по состоянию на 03:00 (00:00 мск) 23 января пострадали восемь человек", — рассказали в пресс-службе.

По данным ведомства, три человека настолько испугались этого события, что выпрыгнули со вторых и третьих этажей жилых строений, в результате чего и получили свои травмы. Двое из них после помощи медиков были отпущены по домам, а третьего пришлось госпитализировать в тяжёлом состоянии. Остальные пять человек были травмированы, когда выбегали из зданий, их отправили на амбулаторное лечение.