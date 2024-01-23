Жителей двух многоэтажек в Кургане эвакуировали из-за качающихся люстр и хруста стен

Жителей двух многоэтажек в Кургане пришлось эвакуировать в результате землетрясения, которое было зафиксировано на границе Китая, Казахстана и Киргизии. Об этом сообщает местная администрация.

"Сегодня в ночь на номер 112 поступило сообщение, что в 17-этажных домах по адресам: ул. Куйбышева, 15 и Гоголя, 109 качаются люстры", — говорится в телеграм-канале мэрии.

Также, по данным Ura.ru, люди сообщали о хрусте стен в домах. В результате было эвакуировано 246 человек, в том числе 38 детей. Большая часть жителей временно уехали к родственникам, а 28 человек власти поселили в гостинице. Для них организовали бесплатное горячее питание. Люди пробудут там, пока им не разрешат вернуться в квартиры.