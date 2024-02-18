Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в мексиканском штате Герреро
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в мексиканском штате Герреро. Об этом сообщили в Европейском средиземноморском сейсмологическом центре.
Сейсмологи зафиксировали подземные толчки в 00:01 по времени UTC (03:01 мск). Они ощущались в 43 километрах к юго-западу от города Чильпансинго, где проживает около 190 тысяч человек. При этом очаг землетрясения залегал на глубине 80 километров. Данных о пострадавших и разрушениях пока нет.
А недавно Life.ru рассказывал, что Турцию всколыхнуло новое землетрясение. Земные толчки магнитудой 4,4 были зафиксированы в юго-восточной части страны, в провинции Хаккяри. Сейсмическую активность заметили в районе города Юксекова, очаг залегал на глубине 5,74 километра.
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