Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в мексиканском штате Герреро

Сейсмологи зафиксировали подземные толчки в 00:01 по времени UTC (03:01 мск). Они ощущались в 43 километрах к юго-западу от города Чильпансинго, где проживает около 190 тысяч человек. При этом очаг землетрясения залегал на глубине 80 километров. Данных о пострадавших и разрушениях пока нет.