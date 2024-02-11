Турцию всколыхнуло новое землетрясение
В турецкой провинции Хаккяри зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4
Сейсмическая активность магнитудой 4,4 зафиксирована в юго-восточной части Турции, в провинции Хаккяри. Об этом говорится в сообщении Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
По информации ведомства, землетрясение случилось в районе города Юксекова в 07:36 по местному времени, которое совпадает с московским. Очаг подземных толчков находился на глубине 5,74 километра.
Вчера Life.ru писал о том, что в Республике Алтай было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,0. При этом эпицентр толчков находился в горах. О пострадавших или разрушениях не сообщалось.
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