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11 февраля, 08:08

Турцию всколыхнуло новое землетрясение

В турецкой провинции Хаккяри зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4

Сейсмическая активность магнитудой 4,4 зафиксирована в юго-восточной части Турции, в провинции Хаккяри. Об этом говорится в сообщении Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

По информации ведомства, землетрясение случилось в районе города Юксекова в 07:36 по местному времени, которое совпадает с московским. Очаг подземных толчков находился на глубине 5,74 километра.

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Вчера Life.ru писал о том, что в Республике Алтай было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,0. При этом эпицентр толчков находился в горах. О пострадавших или разрушениях не сообщалось.

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Getty Images / Burak Kara

Юрий Лысенко
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