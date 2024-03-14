В Японии прекратили сброс воды с "Фукусимы" после мощного землетрясения
Оператор АЭС "Фукусима-1" TEPCO прекратил сброс воды в океан после землетрясения
Оператор аварийной атомной электростанции (АЭС) "Фукусима-1" Tokyo Electric Power Company (TEPCO) прекратил сброс очищенной воды в океан после землетрясения в префектуре Фукусима. Об этом сообщает Kyodo.
При этом ранее местные операторы АЭС подчёркивали, что подземные толчки не привели к нештатным ситуациям на атомных объектах Японии. В TEPCO указали, что радиационные показатели на "Фукусиме-1" после случившегося нормальные, проверка продолжается.
"Показания на радиационных мониторах дымовой трубы, которые контролируют радиацию, и на постах мониторинга, которые установлены на границах площадки электростанции, находятся в пределах нормального диапазона колебаний, и сейчас никакого воздействия радиации снаружи не подтверждено", — отметили в пресс-службе компании.
Напомним, в четверг, 14 марта, на северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 5,8. Эпицентр находился в Фукусиме, однако толчки ощущались и в Токио.
ТАСС / EPA