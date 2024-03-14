Контакт грозит раком и слепотой: Токсичная в прямом смысле слова кошка гуляет по улицам в Японии
Asahi: В Фукуяме ищут кошку, которая упала в цистерну с химикатами и сбежала
В японской префектуре Фукуяма ввели режим повышенной готовности, после того как на одном из металлообрабатывающих предприятий в цистерну с шестивалентным хромом упала кошка. Как сообщает газета Asahi, животное сумело выбраться и убежало, сейчас его разыскивают.
Кошка упала в цистерну с шестивалентным хромом и убежала восвояси. Видео © X / Everything65687
О произошедшем стало известно благодаря видео с камер наблюдения, которые запечатлели, как кошка оставляет за собой следы золотистого цвета. Сейчас в Фукуяме усилили патрулирование и предупредили жителей об опасности приближения к животному. Дело в том, что шестивалентный хром считается крайне токсичным веществом, людям при работе с ним обязательно нужно надевать маски и перчатки. При малейшем контакте может вызвать у человека слепоту и даже онкологию.
Следы сбежавшей кошки. Фото © X / Eyeoftheworld_
Ранее Life.ru писал, что у волков, обитающих в Чернобыльской зоне отчуждения, обнаружили геном, устойчивый к раку. Как считают биологи, это может стать ключом для помощи людям, страдающим онкозаболеваниями.
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