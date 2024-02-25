Таяние вечной мерзлоты в Арктике может освободить вызывающий рак газ

Таяние льдов в Арктике может обернуться выбросом радона. Это радиоактивный газ, вызывающий рак. К такому выводу пришли китайские учёные из Северо-Восточного университета лесного хозяйства в новом исследовании, пишет "Газета.ru".

В работе уточняется, что радон образуется при естественном распаде урана. Он способен накапливаться в подвалах домов, при этом лишён цвета и запаха, поэтому его сложно обнаружить. Для анализа учёные собрали предыдущие исследования радона в регионах вечной мерзлоты, включая Аляску и горы на северо-востоке Китая. В результате они пришли к выводу, что деградация вечной мерзлоты может позволить этому газу проникать в жилые здания.

Есть ещё одна опасность, которая нарастает по мере таяния льдов: может высвободиться большое количество метана и прочих опасных элементов. В их числе метилртуть. Это природный токсичный химикат, который может разрушить нервную систему. Он способен накапливаться в жидкостях и тканях животных, употребляемых человеком в пищу. Где именно могут произойти эти выбросы, предугадать сложно.