Учёные предупредили об опасности из-за резкого таяния льдов Антарктиды

Дрейфующие морские льды, окаймляющие 75% побережья Антарктиды и являющиеся барьером для схода материковых льдов в океан, стали таять в два раза быстрее, чем 50 лет назад. Такой вывод сделали учёные из Университета Эдинбурга в Шотландии. Результаты их исследования опубликованы в журнале Nature.

Для отслеживания изменений были использованы спутниковые снимки за последние 50 лет. Выяснилось, что за 1973–1989 годы под воздействием глобального потепления количество ледовых барьеров уменьшилось на 15%, с 1990 по 1999 год — на 25%, а с 2000 по 2022 год — на 37%.

Учёные считают, что в конечном итоге этот процесс приведёт к соскальзыванию континентальных льдов в океан и повышению уровня Мирового океана.