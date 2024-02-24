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24 февраля, 02:57

Учёные предупредили об опасности из-за резкого таяния льдов Антарктиды

Nature: Таяние льдов Антарктиды за последние 50 лет ускорилось вдвое

Дрейфующие морские льды, окаймляющие 75% побережья Антарктиды и являющиеся барьером для схода материковых льдов в океан, стали таять в два раза быстрее, чем 50 лет назад. Такой вывод сделали учёные из Университета Эдинбурга в Шотландии. Результаты их исследования опубликованы в журнале Nature.

Для отслеживания изменений были использованы спутниковые снимки за последние 50 лет. Выяснилось, что за 1973–1989 годы под воздействием глобального потепления количество ледовых барьеров уменьшилось на 15%, с 1990 по 1999 год — на 25%, а с 2000 по 2022 год — на 37%.

Учёные считают, что в конечном итоге этот процесс приведёт к соскальзыванию континентальных льдов в океан и повышению уровня Мирового океана.

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А ранее синоптик рассказал, что зимы в России в будущем станут теплее и короче, но количество осадков возрастёт. По его словам, причиной изменения климата является человеческая деятельность, прежде всего сжигание ископаемого топлива в огромных количествах, которое нарушило баланс углерода.

Обложка ©

Unsplash / Dylan Shaw

Лариса Сафронова
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