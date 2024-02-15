Предвестник катастрофы: Учёные встревожены вымиранием в Северном Ледовитом океане

По итогам сравнения данных обнаружилось явное общее снижение разнообразия видов на всех глубинах, а в верхних слоях изменения происходят быстрее всего. Известно, что поверхностные воды больше всего опресняются за счёт таяния ледников: льды представляют собой замёрзшую пресную воду. Биологи подчёркивают, что в 2007-м и 2012 году в Арктике наблюдали рекордно малые объёмы льда.

Учёные пояснили, что по мере потепления и опреснения северных вод в них становится меньше питательных веществ для фотосинтезирующих организмов, а они нужны зоопланктону, который, в свою очередь, поедается более крупными животными. Таким образом нарушается баланс в морской пищевой цепи: некоторым микробам в новых условиях становится даже более комфортно и они благополучно поглощают питательные вещества, а вот у рыбы остаётся всё меньше и меньше пищи. Биологи подчеркнули, что в Арктике потепление климата идёт в четыре раза быстрее, чем на более низких широтах, поэтому ситуация в Северном Ледовитом океане не может не беспокоить.