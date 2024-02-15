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Предвестник катастрофы: Учёные встревожены вымиранием в Северном Ледовитом океане

Учёные сравнили данные проб воды, взятые за девять лет, и увидели, что творится с арктической живой природой в условиях меняющегося климата.

15 февраля, 07:40
Учёные рассказали о последствиях глобального потепления в Северном Ледовитом океане. Обложка © Shutterstock

Учёные рассказали о последствиях глобального потепления в Северном Ледовитом океане. Обложка © Shutterstock

Северный Ледовитый океан стремительно теряет биоразнообразие, пишут канадские учёные в ISME Communications. Сообщается, что исследователи сопоставили данные анализа проб воды в море Бофорта с 2004-го по 2012 год. Как отметили биологи, воду брали с трёх разных глубин: три-девять метров, 16–78 метров и до 154 метров. Биологи оценили популяцию различных микробов и архей.

По итогам сравнения данных обнаружилось явное общее снижение разнообразия видов на всех глубинах, а в верхних слоях изменения происходят быстрее всего. Известно, что поверхностные воды больше всего опресняются за счёт таяния ледников: льды представляют собой замёрзшую пресную воду. Биологи подчёркивают, что в 2007-м и 2012 году в Арктике наблюдали рекордно малые объёмы льда.

По опубликованным данным, в водах Северного Ледовитого океана становится всё меньше микроорганизмов типа бактероидов (Bacteroidetes) и Proteobacteria. Меж тем некоторые другие виды в меняющихся условиях начали заменять собой вымирающие.

Учёные пояснили, что по мере потепления и опреснения северных вод в них становится меньше питательных веществ для фотосинтезирующих организмов, а они нужны зоопланктону, который, в свою очередь, поедается более крупными животными. Таким образом нарушается баланс в морской пищевой цепи: некоторым микробам в новых условиях становится даже более комфортно и они благополучно поглощают питательные вещества, а вот у рыбы остаётся всё меньше и меньше пищи. Биологи подчеркнули, что в Арктике потепление климата идёт в четыре раза быстрее, чем на более низких широтах, поэтому ситуация в Северном Ледовитом океане не может не беспокоить.

Арктическая бомба: Обнаруженное под Шпицбергеном озадачило учёных
Арктическая бомба: Обнаруженное под Шпицбергеном озадачило учёных
Авторы
Адель Романенкова
Адель Романенкова
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