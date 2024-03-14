В Фукусиме произошло мощное землетрясение

На северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 5,8. Об этом сообщило Национальное метеорологическое управление, добавив, что эпицентр находился в Фукусиме, но толчки также ощущались и в Токио.

Уточняется, что перед толчками на телефоны местных жителей пришло уведомление о предстоящем землетрясении. По информации Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, очаг стихийного бедствия залегал на глубине 31 километр рядом с городом Иваки.

После тектонического удара специалисты объявили угрозу цунами для тех, кто проживает на севере-востоке страны. Однако через некоторое время предупреждение было снято. В настоящее время информации о пострадавших или разрушениях инфраструктуры не поступало.