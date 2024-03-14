В Фукусиме произошло мощное землетрясение
В японской префектуре Фукусима произошло землетрясение магнитудой 5,8
На северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 5,8. Об этом сообщило Национальное метеорологическое управление, добавив, что эпицентр находился в Фукусиме, но толчки также ощущались и в Токио.
Уточняется, что перед толчками на телефоны местных жителей пришло уведомление о предстоящем землетрясении. По информации Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, очаг стихийного бедствия залегал на глубине 31 километр рядом с городом Иваки.
После тектонического удара специалисты объявили угрозу цунами для тех, кто проживает на севере-востоке страны. Однако через некоторое время предупреждение было снято. В настоящее время информации о пострадавших или разрушениях инфраструктуры не поступало.
Ранее онколог заявил, что заражённая вода с АЭС "Фукусима-1" может вызвать рост случаев рака у детей. 7 февраля стало известно, что там произошла утечка такой жидкости: 5,5 тонны радиоактивной воды вытекло из трубы на установке по её очистке от цезия и стронция. Уровень радиоактивности составляет 22 миллиарда беккерелей при предельно допустимой норме 1500 беккерелей, то есть норма превышена в 14 миллионов раз.
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