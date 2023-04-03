На Камчатке зафиксировали ещё пять землетрясений
На Камчатке зафиксировано ещё пять землетрясений магнитудой от 3,6 до 4,6
На Камчатке произошла серия подземных толчков после мощного землетрясения магнитудой 6,9. Об этом сообщает геофизическая служба края.
По данным учёных, было зафиксировано пять толчков магнитудой 4,6, 4,0, 3,7, 3,6 и 4,1. Они зарегистрированы в 50 километрах от Петропавловска-Камчатского в акватории Тихого океана.
Напомним, в понедельник в Камчатском крае произошло мощное землетрясение, магнитуда которого составила 6,9. Эпицентр находился в акватории Авачинского залива в 44 километрах южнее Петропавловска-Камчатского. Угрозы цунами не было. О пострадавших не сообщалось, при этом в региональном центре, по словам очевидцев, дребезжали окна и тряслись стены, люди выбегали из зданий на улицу.
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