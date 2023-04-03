На Камчатке зафиксировали ещё пять землетрясений

По данным учёных, было зафиксировано пять толчков магнитудой 4,6, 4,0, 3,7, 3,6 и 4,1. Они зарегистрированы в 50 километрах от Петропавловска-Камчатского в акватории Тихого океана.

Напомним, в понедельник в Камчатском крае произошло мощное землетрясение, магнитуда которого составила 6,9. Эпицентр находился в акватории Авачинского залива в 44 километрах южнее Петропавловска-Камчатского. Угрозы цунами не было. О пострадавших не сообщалось, при этом в региональном центре, по словам очевидцев, дребезжали окна и тряслись стены, люди выбегали из зданий на улицу.