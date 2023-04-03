Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
Регион

Уведомления отключены

3 апреля, 05:28

На Камчатке зафиксировали ещё пять землетрясений

На Камчатке зафиксировано ещё пять землетрясений магнитудой от 3,6 до 4,6

На Камчатке произошла серия подземных толчков после мощного землетрясения магнитудой 6,9. Об этом сообщает геофизическая служба края.

По данным учёных, было зафиксировано пять толчков магнитудой 4,6, 4,0, 3,7, 3,6 и 4,1. Они зарегистрированы в 50 километрах от Петропавловска-Камчатского в акватории Тихого океана.

Мощное землетрясение докатилось от Камчатки до Курил

Мощное землетрясение докатилось от Камчатки до Курил

Напомним, в понедельник в Камчатском крае произошло мощное землетрясение, магнитуда которого составила 6,9. Эпицентр находился в акватории Авачинского залива в 44 километрах южнее Петропавловска-Камчатского. Угрозы цунами не было. О пострадавших не сообщалось, при этом в региональном центре, по словам очевидцев, дребезжали окна и тряслись стены, люди выбегали из зданий на улицу.

Обложка ©

Unsplash

Никита Никонов
  • Новости
  • Происшествия
  • Камчатский край

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров