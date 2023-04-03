"До сих пор руки трясутся": На Камчатке люди выбегали из домов из-за мощного землетрясения

Землетрясение, которое произошло сегодня на Камчатке, было магнитудой 6,9, а не 5,7, как сообщалось ранее. Это следует из обновлённых данных на сайте Камчатского филиала Геофизической службы РАН.

Последствия землетрясения на Камчатке. Видео © Telegram / kamchatka01

"По данным сейсмостанции "Петропавловск", сейсмособытие произошло 3 апреля в 15:06 (06:51 мск) по камчатскому времени на глубине 100 километров. Магнитуда подземного толчка составила 6,9", — говорится в сообщении МЧС.

Эпицентр был в акватории Авачинского залива в 44 километрах южнее Петропавловска-Камчатского. Угрозы цунами не было. По предварительной информации, жертв и разрушений нет.

Между тем в соцсетях рассказывают, что подземные толчки были очень сильными. Стены тряслись, мелкие предметы падали с мебели. Некоторые пишут, что на стенах появились трещины. Многие выбегали из домов, боясь обрушения.

"До сих пор руки трясутся", "Все молитвы вспомнились, грудничок на руках, жесть", "Я при землетрясении упала", — рассказывают местные жители.