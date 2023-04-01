В ещё одном российском регионе произошло землетрясение
В Ставропольском крае произошло землетрясение магнитудой 4,3
В Ставропольском крае зафиксировано землетрясение магнитудой 4,3. Подземный толчок произошёл днём в субботу, 1 апреля.
Согласно данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, очаг залегал на глубине 15 километров. Землетрясение ощутили, в частности, жители Железноводска и Пятигорска. О каких-либо разрушениях в результате происшествия данных нет. Мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов отметил, что также почувствовал подземный толчок.
"Почувствовал толчок. По-моему, произошло землетрясение. Территориальным службам поручил провести визуальное обследование города", — написал Ворошилов в телеграм-канале.
Ранее в Дагестане зафиксировано землетрясение магнитудой 4. Толчки ощущались слабо. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.
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