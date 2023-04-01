Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
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1 апреля, 14:58

В ещё одном российском регионе произошло землетрясение

В Ставропольском крае произошло землетрясение магнитудой 4,3

В Ставропольском крае зафиксировано землетрясение магнитудой 4,3. Подземный толчок произошёл днём в субботу, 1 апреля.

Согласно данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, очаг залегал на глубине 15 километров. Землетрясение ощутили, в частности, жители Железноводска и Пятигорска. О каких-либо разрушениях в результате происшествия данных нет. Мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов отметил, что также почувствовал подземный толчок.

На Камчатке зафиксировали землетрясение

На Камчатке зафиксировали землетрясение

"Почувствовал толчок. По-моему, произошло землетрясение. Территориальным службам поручил провести визуальное обследование города", — написал Ворошилов в телеграм-канале.

Ранее в Дагестане зафиксировано землетрясение магнитудой 4. Толчки ощущались слабо. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

В Сочи произошло землетрясение

В Сочи произошло землетрясение

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Shutterstock

Иван Косицын
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