В ещё одном российском регионе произошло землетрясение

Согласно данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, очаг залегал на глубине 15 километров. Землетрясение ощутили, в частности, жители Железноводска и Пятигорска. О каких-либо разрушениях в результате происшествия данных нет. Мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов отметил, что также почувствовал подземный толчок.